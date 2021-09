FactSet, ricavi e utili battono le attese nel trimestre al 31 agosto

FactSet

(Teleborsa) -, fornitore globale di informazioni finanziarie, ha annunciato i risultati del quarto trimestre dell'anno fiscale 2021 (che si è concluso il 31 agosto), nel quale le entrate e gli utili sono risultatidegli analisti. Isono aumentati del 7,4% a 411,9 milioni di dollari, rispetto ai 383,6 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno fiscale 2020 e ai 405 miliardi di dollari previsti dal mercato. L'adjusted è rimasto invariato a 2,88 dollari a causa di maggiori ricavi compensati da maggiori spese operative e un aumento delle aliquote fiscali. È comunque risultato superiore al consensus, che era per 2,72 dollari ad azione."Come pianificato, due anni di investimenti accelerati in contenuti e tecnologia stanno dando i loro frutti - ha affermato il CEO Phil Snow -e crediamo che la nostra strategia per ampliare la nostra offerta di contenuti e creare soluzioni di flussi di lavoro personalizzate aumenterà la nostra quota di mercato".La società ha diffuso la. Le entrate GAAP dovrebbero essere comprese tra 1.705 milioni e 1.720 milioni di dollari. Il margine operativo rettificato dovrebbe essere compreso tra il 32,5% e il 33,5%. L'utile per azione adjusted dovrebbe essere compreso tra 12 e 12,30 dollari. "La nostra guidance riflette la nostra fiducia in una pipeline solida e diversificata, e crediamo di poter attuare un rigoroso controllo sulle operazioni e sui costi, mentre espandiamo la quota di portafoglio con i clienti", ha affermato la CFO Helen Shan.