Rimbalzo marginale per la Borsa americana

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 34.327 punti, mentre, al contrario, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.367 punti. In moderato rialzo il(+0,52%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,29%). Il mercato americano sta quindi mettendo a segno unRisultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+0,58%) e(+0,52%). Il settore, con il suo -1,09%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+3,06%),(+0,90%),(+0,70%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,75%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,74%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+9,17%),(+2,71%),(+2,43%) e(+2,00%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,63%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,23%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,00%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,66%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso 1,4%; preced. -1,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,65 Mln barili; preced. -3,48 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 6,6%; preced. 6,4%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 328K unità; preced. 351K unità)15:45: PMI Chicago (atteso 65 punti; preced. 66,8 punti).