Borse europee toniche. Focus sui dati macro

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. La giornata è. Per quanto riguarda l'Italia, a settembre l'inflazione annua è salita del 2,6% (leggermente più delle attese), mentre il tasso di disoccupazione è rimasto stabile ad agosto (ci si aspettava un leggero calo).L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,21%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,48%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +103 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,81%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,13%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,57%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,48%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 25.822 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 28.323 punti.In moderato rialzo il(+0,55%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,67%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,97%),(+1,76%),(+1,44%) e(+1,38%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,49%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,26%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,30%),(+2,99%),(+2,68%) e(+2,14%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,79%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,14%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,78%.