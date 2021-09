Wall Street positiva in avvio

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street dopo la seduta contrastata la vigilia, con gli investitori che si trovano a valutare i dati macroeconomici chiave, usciti prima dell'Opening Bell e, le notizie che arrivano dal Congresso sulla questione dell'innalzamento del tetto del debito.In particolare, sono state diffuse le richieste di sussidi alla disoccupazione e il dato sulche è stato rivisto al rialzo nel secondo trimestre . Tra poco sono attesi: l'indice PMI Chicago e gli stoccaggi di gas.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 34.447 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,45%, portandosi a 4.379 punti. Sale il(+0,89%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,52%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1%),(+0,71%) e(+0,71%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,27%),(+1,16%),(+1,03%) e(+0,95%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,98%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,51%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,83%),(+3,09%),(+2,89%) e(+2,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -26,86%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,41%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,33%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,23%.