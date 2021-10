Giornata da dimenticare per Tokyo e Hong Kong

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) - Segno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,27%, portando avanti la scia ribassista di sei cali consecutivi, avviata lunedì scorso. Depresso il mercato di(-2,29%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento(-1,62%). Le borse cinesi sono chiuse per festività.Sulla performance delle azioni asiatiche pesano le. La crisi di Evergrande rimane attentamente monitorata dagli investitori, anche perché la società dovrebbe aver messo a punto la vendita del 51% della controllata attiva nell'immobiliare per 5 miliardi di dollari.Buona la prestazione di(+1,1%); come pure, in denaro(+1,2%).Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,02%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 2 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,06%.Il rendimento dell'tratta 0,05%, mentre il rendimento delè pari 2,89%.