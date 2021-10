Intermonte comunica i dettagli dell'IPO su AIM. Forchetta fissata a 2,60-2,90 euro

(Teleborsa) -, investment bank indipendente specializzata in intermediazione istituzionale, ricerca, capital markets, M&A e advisory sul mercato italiano, ha presentato a Borsa Italiana la, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato"L'IPO è un passo importante nell'evoluzione del nostro modello di partnership che ci consente di, e accelerare lo sviluppo del business, in particolare nei servizi digitali e nell'Investment Banking, anche per linee esterne - ha commentato l'- La struttura più flessibile del capitale aumenterà il commitment dei partner e favorirà l'attrazione di nuove competenze e talenti indispensabili per continuare il nostro percorso di crescita".

La società effettuerà un collocamento istituzionale di un massimo complessivo di 13.750.000 azioni ordinarie, che saranno offerte da oltre 60 azionisti di Intermonte, ripartite tra: 13.062.500 azioni in vendita; 687.500 ulteriori azioni, corrispondenti al 5,3% circa delle azioni in vendita e oggetto dell'opzione Greenshoe, offerta da alcuni azionisti di Intermonte in favore del Global Coordinator. Le azioni in vendita, incluse quelle oggetto di opzione Greenshoe, sono pari al 42,8% delle azioni in circolazione e quindi al netto delle azioni proprie detenute (o il 38% dell'intero capitale sociale).



La forchetta di prezzo è compresa tra 2,60 e 2,90 euro per azione, corrispondente ad una capitalizzazione, al netto delle azioni proprie, compresa tra circa 83,6 e 93,2 milioni di euro (il range, incluse le azioni proprie, corrisponde a una capitalizzazione tra 94,1 e 105 milioni di euro). Il periodo di book building partirà mercoledì 6 ottobre.



Il top management (Guglielmo Manetti, Fabio Pigorini, Andrea Lago, Guido Pardini e Dario Grillo) e i soci fondatori (Alessandro Valeri e Gian Luca Bolengo) sottoscriveranno un patto parasociale che prevede un lock-up di 36 mesi a partire dalla data di inizio delle negoziazioni, con riferimento alle 7.700.000 azioni dagli stessi complessivamente conferite nel patto, pari al 24% circa delle azioni in circolazione, rappresentative del 21,3% circa del capitale sociale.



Nell'ambito dell'operazione di quotazione, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking) opererà in qualità di Global Coordinator, Bookrunner e Specialist, Intermonte SIM in qualità di Co-Lead Manager, BPER Banca in qualità di Nominated Advisor (Nomad). Lo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici è il consulente legale della Società, mentre BC Communication è l’advisor per la comunicazione.