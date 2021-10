Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

sanitario

energia

informatica

United Health

Chevron

Nike

JP Morgan

Caterpillar

Netflix

Illumina

Moderna

Xilinx

Bed Bath & Beyond

Paychex

Starbucks

Western Digital

(Teleborsa) -, con il, che avanza a 34.147 punti (+0,54%); sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,46%, portandosi a 4.320 punti. In frazionale progresso il(+0,57%); con analoga direzione, poco sopra la parità l'(+0,53%). La Borsa americana sta quindi mettendo a segno un parziale rimbalzo rispetto al pesante sell-off di ieri, guidato dai ribassi del comparto tech.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,75%),(+0,60%) e(+0,60%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,26%),(+1,22%),(+1,10%) e(+0,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,69%.Al top tra i, si posizionano(+2,21%),(+1,44%),(+1,22%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,52%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,14%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.Tentenna, che cede lo 0,61%.