Brillante il listino americano

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street con gli investitori rassicurati dalla possibilità di un accordo temporaneo tra repubblicani e democratici per evitare un default del debito federale USA. All'inizio della settimana, il segretario al Tesoro Janet Yellen aveva affermato che un default causerebbe danni "irreparabili" all'economia statunitense.Sul fronte macroeconomico, i licenziamenti Challenger sono aumentati a 17.895 unità nel mese di settembre, mentre le richieste di sussidio alla disoccupazione sono scese più del previsto. Tra poco è atteso un aggiornamento, da parte dell'(Energy Information Administration) sugliSulle prime rilevazioni, ilè in aumento dello 0,94%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,82%. In rialzo il(+0,99%); con analoga direzione, sale l'(+0,89%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,16%),(+1,16%) e(+1,08%).Al top tra i(+1,84%),(+1,79%),(+1,51%) e(+1,50%).Al top tra i, si posizionano(+3,73%),(+3,05%),(+2,13%) e(+2,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,94%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,46%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,46%.