Covid, Cdm decide sulle capienze: "Nessuna limitazione per cinema, teatri e concerti. Discoteche al 50%"

(Teleborsa) - Alla fine il pressing degli operatori dei settori coinvolti, sostenuti a livello politico da un'ampia fascia della maggioranza, ha prevalso sulla prudenza auspicata dal Comitato tecnico scientifico. Ilriunito poco prima delle 19 a Palazzo Chigi, ha allargato le maglie delle capienze oltre le aspettative con"La decisione del Governo di consentire il ritorno al 100% della capienza nei cinema, nei teatri, nelle sale da concerto, nei musei e in tutti i luoghi della cultura accoglie in pieno la proposta che abbiamo ripetuto e confermato nelle ultime settimane, anche nella nostra ultima audizione con il Cts – ha commentato ilalla fine del Cdm –. Da tempo siamo convinti della totale sicurezza di questi luoghi con l'utilizzo del Green pass e di tutte le misure di prevenzione: dal controllo della temperatura all'utilizzo della mascherina. Invitiamo gli italiani a tornare a vivere la cultura in tranquillità e sicurezza"."Il provvedimento del governo sulle capienze è una boccata d'ossigeno per l'intero Paese e per tante attività economiche. Il Green pass funziona, il numero dei vaccinati aumenta, e di conseguenza in queste ultime settimane i dati dei contagi, delle ospedalizzazioni e dei decessi sono sensibilmente calati. In zona bianca ci saranno, dunque, importanti novità – ha commentato in una nota–. Nel settore degli spettacoli, cinema, teatri, concerti, la capienza sarà al 100%, sia al chiuso che all'aperto. Per gli eventi sportivi sarà possibile riempiere gli impianti al 60% al chiuso e al 75% all'aperto. Per le discoteche e per i locali da ballo avremo una capienza del 50% al chiuso e del 75% all'aperto. In tutti questi luoghi sarà possibile accedere con il Green pass, vero strumento di libertà che ci sta riportando gradualmente alla normalità. Forza Italia, insieme alla delegazione del centrodestra al governo, ha fortemente voluto questo allargamento delle maglie, che non è un liberi tutti ma che ci consente di dar fiato a tante realtà economiche sinora fortemente penalizzate dalla pandemia. Rivendichiamo, dunque, questo successo. Siamo estremamente soddisfatti per i traguardi raggiunti, per il metodo con il quale sono stati approvati, per il coinvolgimento, mai mancato con questo esecutivo, delle Regioni e degli enti locali".In zona bianca, per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, – si legge in una nota di Palazzo Chigi – la capienza consentita è del 100 per cento di quella massima autorizzata sia all'aperto che al chiuso. L'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.Nelle strutture museali è stata eliminata la distanza interpersonale di un metro.La capienza consentita non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 60 per cento al chiuso.La capienza nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati non può essere superiore al 75 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 50 per cento al chiuso (il Cts aveva indicato il limite del 35%). Nei locali al chiuso deve essere garantita la presenza di impianti di aerazione senza ricircolo dell'aria.In caso di violazione delle regole su capienza e Green pass nei settori di spettacoli, eventi sportivi e discoteche, la chiusura si applica dalla seconda violazione.