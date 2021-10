Pioggia di acquisti sulle Borse europee, Milano inclusa

S&P-500

(Teleborsa) -; lo stesso avviene a Piazza Affari, che mostra un'ottima performance. Nel frattempo, a Wall Street si muove in rialzo l'. Sul sentiment degli investitori prevalgono le rassicurazioni che arrivano dalla possibilità di un accordo temporaneo tra repubblicani e democratici per evitare un default del debito federale USA e dalla Russia sulle forniture di gas all'Europa.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,157. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,27%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,01%), raggiunge 78,21 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +104 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,85%.exploit di, che mostra un rialzo dell'1,85%, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,17%, e su di giri(+1,65%). Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,51%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,47% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 28.494 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,47 miliardi di euro, in deciso ribasso (-25,6%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,32 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,8 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,80%),(+2,95%),(+2,81%) e(+2,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,53%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.del FTSE MidCap,(+7,31%),(+6,92%),(+5,11%) e(+4,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,94%.Seduta drammatica per, che crolla del 2,22%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,78%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.