Borse europee miste. Piazza Affari positiva

(Teleborsa) -, che fa meglio dei listini azionari europei. La corsa dei prezzi dell'energia alimenta il timore che l'impennata dell'inflazione non sia temporanea. Senza direzione intanto l'sulla borsa a stelle e strisce.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%: l'indice Zew sulle aspettative degli analisti economici e finanziari sulle prospettive a breve del Paese è sceso anche nel mese di ottobre. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.760,5 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 80,53 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +105 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,91%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,34%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,23%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,34%. Piazza Affari archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,23%, mentre, al contrario, si è mosso al ribasso il, che ha perso lo 0,50%, chiudendo a 28.406 punti.Dai dati di chiusura di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 2,33 miliardi di euro, in ribasso (-3,68%), rispetto ai precedenti 2,42 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,7 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,61 miliardi.di Milano, troviamo(+3,55%),(+2,72%),(+2,41%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,67%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,63%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,09%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,96%.del FTSE MidCap,(+6,47%),(+5,08%),(+3,25%) e(+3,20%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,57%.Affonda, con un ribasso del 2,33%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,04%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,49%.