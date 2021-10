Borse UE in cauto rialzo, Milano si allinea

JP Morgan

(Teleborsa) -, che si allinea alla prudenza delle altre borse di Eurolandia, con gli investitori che restano in attesa dela settembre, delle minute della Federal Reserve e dell'avvio della stagione delle trimestrale americane che si apre oggi con i conti diSul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,26%. Lieve aumento dell', che sale a 1.767,3 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +105 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,89%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,63%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,33%, e incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 25.995 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 28.529 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Milano, troviamo(+2,40%),(+1,81%),(+1,77%) e(+1,57%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,45%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,36%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,10%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%.di Milano,(+4,31%),(+4,27%),(+3,37%) e(+3,24%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,35%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,88%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,86%.