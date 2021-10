Salcef Group, azioni ammesse al Segmento STAR dal 21 ottobre

Salcef Group

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana e attiva nel settore delle infrastrutture ferroviarie, ha reso noto che Borsa Italiana ha attribuito alle azioni ordinarie della società la qualifica STAR. La data di inizio delle negoziazioni sulè prevista per il2021. "È con molto orgoglio che accogliamo, a meno di due anni dalla quotazione e dopo il passaggio su MTA del dicembre 2020, l'ammissione delle nostre azioni al segmento STAR", ha commentato l'AD Valeriano Salciccia."Far parte delle 77 aziende quotate italiane che soddisfano requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità, e tra le prime 20 di queste per capitalizzazione di mercato, rappresenta un- ha aggiunto - I benefici e le sfide provenienti dall'essere parte di questo segmento ci daranno un ulteriore stimolo nel proseguire il nostro percorso evolutivo, concentrandoci su crescita, innovazione e sostenibilità.”ha ricevuto l'incarico dalla società di svolgere le funzioni di operatore specialista in conformità con quanto previsto dal Regolamento e dalle Istruzioni di Borsa Italiana.