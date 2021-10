Borse UE in rialzo. Piazza Affari si allinea

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in un contesto europeo più che positivo. Il sentiment è positivo dopo la buona chiusura dei mercati asiatici, con gli investitori che sperano in risultati trimestrali superiori alle attese, grazie alla ripresa dalla fase più acuta dalla pandemia.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,23%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+1,16%), raggiunge 81,37 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +109 punti base, evidenziando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,90%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,82%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,65%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,68%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,91%, a 26.196 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,90% rispetto alla chiusura precedente.In denaro il(+0,82%); sulla stessa tendenza, buona la prestazione del(+1,16%).Tra lea grande capitalizzazione, in primo piano, che mostra un forte aumento del 3,00%.Decolla, con un importante progresso del 2,88%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,08%.In luce, con un ampio progresso dell'1,73%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,89%.Tra i(+4,74%),(+3,75%),(+3,49%) e(+3,11%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,28%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,15%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.