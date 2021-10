Dall'ultimo decollo alla rinascita con ITA: marchio Alitalia ceduto per 90 milioni

(Teleborsa) -. Ieri sera l'ultimo volo, atterrato a Fiumicino, con tanta commozione del personale navigante a conclusione di 75 anni di onorato servizio al Paese. Oggi il primo volo di ITA, che ha inaugurato la sua operatività sulla rotta Milano Linate-Bari, alle 6:20 del mattino, di nuovo con il marchio ed il tricolore della vecchia Alitalia.con un corrispettivo, dopo che la prima fase della procedura di offerta pubblica, cn base d0asta 290 milioni di euro, era andata deserta. Oltre al marchio ed ai colori che erano della vecchia Alitalia, che ora compariranno sulla sua livrea, la nuova compagnia aerea si aggiudica anche il dominio www.Alitalia.com.Oggi, venerdì 15 ottobre, in tarda mattinata, il Presidente di ITAe l'Amministratore delegatoi, presenteranno alla stampa l’inizio dell'operatività del nuovo vettore durante l’. Una compagnia mini, con appena 52 aerei e 2.800 dipendenti, ben lontani dai numeri e dal fasto della vecchia compagnia che vantava una flotta di oltre un centinaio di velivoli e più di 10mila dipendenti. Una realtà che nasce fra mille polemiche e proteste del vecchi dipendenti Alitalia che sono stati lasciati a terra e che punta ad essere la compagnia aerea più green d'Europa.Frattanto, ieri sera i cieli italiani hanno salutato. Partito da Cagliari i ritardo verso le 22:36, l'ultimo aereo Alitalia, un Airbus A320 con circa 180 passeggeri a bordo, è atterrato alle 23.22 a Fiumicino. Alla guida il, 55 anni, con 15 mila ore di volo ed una formazione alla scuola Alitalia, ha consigliato ai passeggeri di non gettare la carta d'imbarco, che diventerà un reperto storico. "Signori e signori innanzitutto volevo ringraziavi per averci accompagnato durante questi 74 anni. E' il nostro ultimo volo Alitalia e di cuore grazie per aver volato sempre con noi e per averci dato fiducia", ha annunciato laannunciando l'imbarco.Fuori dagli aeroporti intanto prosegue la, giunta al 47esimo giorno. Ai lavoratori, che non si rassegnano a questo epilogo, è stataproprio ieri mattina