Rialzo controllato per le Borse europee. Bene banche ed energia

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Tenaris

CNH Industrial

Banco BPM

Intesa Sanpaolo

A2A

Poste Italiane

Enel

Hera

Carel Industries

Esprinet

Banca Popolare di Sondrio

Mutuionline

Alerion Clean Power

Autogrill

Tod's

B.F

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche il, che si muove sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia. Tra i titoli che mostrano i maggiori rialzi ci sono quelli bancari, gli energetici (grazie al balzo del Brent a 85 dollari al barile), le costruzioni e l'automotive ( nonostante i dati negativi della immatricolazioni in Europa). Male viaggi e utility.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,161. Perde terreno l', che scambia a 1.781,6 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,74%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,95%), raggiunge 82,08 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +104 punti base, con un timido incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,86%.composta, che cresce di un modesto +0,34%, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,25%, e resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,49%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,44% a 26.393 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 28.983 punti.In moderato rialzo il(+0,52%); come pure, leggermente positivo il(+0,61%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,05%),(+2,41%),(+2,27%) e(+1,55%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,29%.scende dell'1,20%.Calo deciso per, che segna un -1,08%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,94%),(+4,19%),(+2,96%) e(+2,86%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,36%.Affonda, con un ribasso del 2,34%.Crolla, con una flessione del 2,04%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,67%.