Virgin Galactic crolla a Wall Street su rinvio voli spaziali commerciali

Virgin Galactic Hldgs

S&P-500

Virgin Galactic Hldgs

indice del basket statunitense

Virgin Galactic Hldgs

(Teleborsa) - Retrocede molto, che esibisce una variazione percentuale negativa del 13,69%.Il tour operator spaziale ha ritardato l'avvio dei servizi , a fine 2022, commerciali per problemi strutturali della navicella.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Le tendenza di medio periodo disi conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 21,31 USD. Supporto stimato a 20,24. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 22,38.