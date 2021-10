Wall Street cavalca l'onda degli acquisti

Dow Jones

Western Digital

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in rialzo, con il sentiment degli investitori sostenuto dalle prime, annunciate dai colossi bancari americani. A fare da assist al mercato contribuisce anche i dati sullee sullache completano una settimana densa di indicazioni per la salute dell'economia.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dello 0,80%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.466 punti. Leggermente positivo il(+0,37%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,65%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,41%),(+1,28%) e(+1,04%).Tra i(+2,43%),(+2,13%),(+2,13%) e(+1,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,57%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,53%.Al top tra i, si posizionano(+3,28%),(+3,17%),(+2,69%) e(+2,39%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,79%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,53%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,45%.