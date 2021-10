Wall Street positiva. Attesa per i conti Netflix

Netflix

(Teleborsa) - Prosegue al rialzo la borsa di Wall Street con gli investitori concentrati sulla stagione delle trimestrali. A mercati chiusi sarà il turno diTra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,50% a 35.435 punti; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,71% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 4.518 punti. Positivo il(+0,7%); come pure, in frazionale progresso l'(+0,69%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,48%),(+1,37%) e(+1,06%).Al top tra i(+2,70%),(+2,56%),(+2,47%) e(+2,13%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,20%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,20%.(+2,23%),(+2,17%),(+2,13%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,07%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,98%.