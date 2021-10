Autostrade, al via operazione consent solicitation detentori obbligazioni garantite

Atlantia

(Teleborsa) -ha lanciato in data odiernarivolta ai portatori deiin scadenza nel, per un ammontare complessivo in circolazione pari a circa 2,63 miliardi di euro.L’operazione, che segue la sigla dell' accordo transattivo con il MIMS , è volta all’ottenimento del consenso degli obbligazionisti in merito al rilascio della garanzia prestata da Atlantia ed alla modifica della condizione relativa al cambio di controllo. A tal fine sono state già convocate le Assemblee dei portatori delle obbligazioni, in prima convocazione in data 22 novembre 2021.Al perfezionamento dell’operazione di consent solicitation sarà soddisfatta un’altra delle condizioni sospensive dell’operazione di cessione dell’intera partecipazione detenuta da Atlantia in ASPI a favore del consorzio composto da da CDP-Blackstone-Macquarie come previsto dalSono nove le serie di obbligazioni oggetto della consent solicitation, emesse al pubblico o in collocamento privato, in diverse valute (euro, sterline, Yen) e con scadenze comprese fra il 2022 ed il 2038.