Sui livelli della vigilia la Borsa di New York. Focus sulle trimestrali

(Teleborsa) -, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 35.490 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.528 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Pressoché invariato il(+0,2%); come pure, sui livelli della vigilia l'(+0,17%).Gli investitori si trovano a. Tra quelle diffuse prima dell'apertura della Borsa ci sono, guidance rivista al rialzo dopo utili trimestrali sopra le attese,, profitti anche in questo caso sopra le attese , e, che si muove in ribasso nonostante abbia aggiunto più abbonati del previsto . Stasera diffondono i conti, tra le altre, Tesla e IBM. Domani American Airlines, Blackstone, Dow, Chipotle, Intel e Snap.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,09%) e(+0,74%). Il settore, con il suo -0,77%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,03%),(+1,60%),(+0,82%) e(+0,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,80%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,68%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,68%.Tra i(+2,08%),(+1,52%),(+1,50%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,37%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,79%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,86 Mln barili; preced. 6,09 Mln barili)14:30: PhillyFed (preced. 30,7 punti)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 293K unità)16:00: Leading indicator, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -2%).