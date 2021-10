AbitareIn, aumento capitale da 5 milioni con ABB riservato a investitori esteri

AbitareIn

(Teleborsa) - Il CdA di, società leader nello sviluppo residenziale a Milano e quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana, ha deliberato di dare- rispettivamente la quarta e l'ottava tranche - deideliberati dall'assemblea, rispettivamente, il 20 dicembre 2016 e il 17 luglio 2017. L'operazione, spiega la società in una nota, si inserisce nel percorso diavviato con il conferimento a Midcap dell'incarico di corporate broker e con il passaggio al Segmento STAR.Il board ha perciò approvato l'operazione di collocamento mediante(ABB, procedura con cui vengono cedute ad investitori istituzionali quote societarie particolarmente rilevanti) organizzato da TP ICAP Midcap come global coordinator e solebookrunner, con unaLa procedura di ABB,, sarà avviata subito dopo la delibera del CdA e AbitareIn si riserva il diritto di chiuderla in qualsiasi momento. Il prezzo minimo di sottoscrizione delle azioni è stato fissato dal CdA a 6,72 euro per azione, sulla base della media ponderata dei prezzi di chiusura del titolo negli ultimi 20 giorni di mercato aperto.Il CdA ha inoltre deciso di conferire agli amministratori esecutivi unasulle tranche di aumenti di capitale, consentendo l'emissione di azioni per un controvalore complessivo massimo di 8 milioni.