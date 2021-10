Banca Carige, collocato covered bond per 750 milioni di euro

Banca Carige

(Teleborsa) -ha collocato una(obbligazioni bancarie garantite) a tasso fisso con scadenza 7 anni (28 ottobre 2028) per un importo pari a. L'operazione rappresenta per la banca ligure ile "contribuirà alla effettiva diversificazione delle fonti di raccolta così come a un ulteriore rafforzamento della già solida posizione di liquidità del gruppo", evidenzia in una nota.Gliricevuti - da parte di di asset manager, banche e investitori istituzionali internazionali e italiani - sono stati pari a. Il titolo paga una cedola dello 0,625% fisso pari a uno spread di 57 bps sul tasso mid swap, con un prezzo di emissione pari a 99,652.Commerzbank, Credit Suisse, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI Corporate & Investment Banking), Natwest Markets e UBS Investment Bank hanno curato il collocamento in qualità di Joint Lead Managers/Bookrunners. Il rating dell'emissione saràe la quotazione avverrà presso la