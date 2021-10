Contrastata la Borsa americana. In rosso il Nasdaq

Dow Jones

Alphabet

(Teleborsa) -, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con ilche si ferma a 35.670 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.543 punti (-0,17%). In rosso il(-0,8%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,39%).La performance degli indici è peggiorata dopo che il presidente dellaJerome Powell ha dichiarato che la banca centrale degli Stati Uniti è. I risultati deludenti dispingono al ribasso anchePesante ribasso perdopo una trimestrale sotto le attese , sotto la parità(che ha registrato un balzo dell'utile, ma ha rivisto al ribasso la guidance), e positiva ha detto che i problemi alla supply chain non le precluderanno forti vendite durante le festività). Ottima, dopo il balzo di ricavi e utili grazie a maggiori spese di consumatori e aziende, mentre è crollato il titolo di, dopo il taglio dell'outlook per il terzo trimestre.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,02%),(+0,68%) e(+0,56%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,56%) e(-0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,56%),(+1,43%),(+1,39%) e(+1,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,85%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,41%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,34%.scende dell'1,24%.Al top tra i, si posizionano(+5,53%),(+4,13%),(+2,72%) e(+2,45%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,50%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,79%.In caduta libera, che affonda del 3,32%.