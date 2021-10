Iren, al via a Torino la sostituzione dei contatori elettrici con apparecchi Smart Meter

Gruppo Iren

(Teleborsa) - Oltre 700.000 nuovi contatori smart meter 2G nei Comuni diper oltre: questi i numeri del Piano fino al 2035 per la messa in servizio dei contatori di ultima generazione di Ireti, del, che prende il via nelle prossime settimane. Iche verranno installati faciliteranno la gestione dei consumi di energia elettrica, offriranno nuove funzionalità e permetteranno agli utenti la possibilità di accedere ad offerte mirate per le famiglie e le imprese. L'installazione dei nuovi contatori 2G partirà da novembre e procederà per gradi coinvolgendo ogni anno gli utenti di zone specifiche della città: il completamento dell’attività di sostituzione degli attuali misuratori è previsto per la fine del 2026.Complessivamente, aè prevista la sostituzione di circa 570.000 contatori nell’arco di 6 anni; nel 2021 la prima zona interessata è quella caratterizzata dal CAP 10127, a sud della Città, dove verranno sostituiti circa 18.000 contatori.L’avvio dell’sarà preceduto da una specifica campagna di comunicazione, condivisa con l’Amministrazione comunale, per informare gli utenti su motivazioni e benefici della sostituzione, nuove funzionalità dei contatori 2G nonché modalità dell’intervento. A ogni utente verrà inviata unadi avviso di sostituzione e, al momento dell’installazione, verrà reso disponibile il materiale informativo sulle funzionalità del nuovo misuratore tra cui la guida rapida, che è inserita nel taschino di ciascun contatore.