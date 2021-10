Pensioni di novembre in pagamento dal 25 ottobre

(Teleborsa) -comunica che le pensioni del mese di novembre verranno accreditate a partire daper i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 8mila Atm Postamat, senza bisogno di recarsi allo sportello.In continuità con quanto fatto finora e con l'obiettivo di evitare assembramenti, il pagamento delle pensioni in contanti avverrà secondo la seguente turnazione alfabetica che potrà variare in base al numero di giorni di apertura dell'Ufficio Postale di riferimento. Pertanto, i cognomi dallalunedì 25 ottobre dallamartedì 26 ottobre dallamercoledì 27 ottobre dallagiovedì 28 ottobre dallavenerdì 29 ottobre dallaabato mattina 30 ottobre.Le nuove modalità di pagamento delle pensioni - si ricorda - hanno caratteree sono state introdotte con l'obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane.Poste Italiane ricorda inoltre che iche percepiscono prestazioni previdenziali presso gli Uffici Postali, che riscuotono normalmente la pensione in contanti e che non hanno già delegato altri soggetti al ritiro della pensione, possono chiedere di ricevere gratuitamente le somme in denaro presso il loro domicilio,