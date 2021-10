Seduta contrastata a New York. Intel e social spingono in rosso il Nasdaq

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta conper i maggiori indici di, con il, che avanza a 35.680 punti, mentre, al contrario, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.552 punti. Sulla parità il(-0,18%); come pure, senza direzione l'(-0,09%). risultati deludenti dispingono al ribasso anche, mandando in rosso l'indice Nasdaq. Pesante ribasso perdopo una trimestrale sotto le attese , sotto la parità(che ha registrato un balzo dell'utile, ma ha rivisto al ribasso la guidance), e positiva ha detto che i problemi alla supply chain non le precluderanno forti vendite durante le festività).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,72%),(+0,60%) e(+0,45%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,48%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,23%),(+1,27%),(+1,16%) e(+0,98%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,52%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,81%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,74%.Al top tra i, si posizionano(+5,70%),(+4,58%),(+4,46%) e(+2,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,52%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,01%.Affonda, con un ribasso del 3,37%.Crolla, con una flessione del 2,14%.