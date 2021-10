Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

S&P-500

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, con gli investitori che restano concentrati sulla stagione delle trimestrali. Nel frattempo, si distingue la performance positiva mostrata Piazza Affari. A Wall Street l'segna un aumento dello 0,28%.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,29%. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,83%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,19%.Torna a scendere lo, attestandosi a +103 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,92%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,36%,avanza dello 0,25%, e si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,31%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,92%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,82%.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,89 miliardi di euro, in calo rispetto ai 2,11 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,45 miliardi.di Milano, troviamo(+5,81%) spinta dalle indiscrezioni che ipotizzano una riapertura delle trattative con la francese Covéa per la vendita di PartnerRE . Sulla sua scia, corrono(+4,10%) e(+3,94%). Tra gli altri industriali, bene(+2,65%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,72% dopo lo stop alle trattative con il Mef per l'acquisizione di MPS Scivola, con un netto svantaggio dell'1,09%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,33%),(+3,25%),(+2,70%) e(+2,51%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,90%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,05%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,90%.