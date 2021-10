Wall Street positiva guarda a risultati Big Tech

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta in frazionale rialzo, confermando la prudenza dell'avvio, mentre gli investitori aspettano i risultati trimestrali dei giganti del settore tech di questa settimana.Tra gli indici statunitensi, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 35.732 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.568 punti. Buona la prestazione del(+1,02%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,56%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,60%),(+1,10%) e(+1,07%).Tra i(+1,47%),(+1,29%),(+1,10%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,04%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,91%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,74%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,55%.Al top tra i, si posizionano(+9,27%),(+5,24%),(+2,59%) e(+2,56%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,25%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,98%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,60%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,07%.