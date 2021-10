"We Love Art": al via progetto Farnesina - Fondazione CDP

(Teleborsa) - Saràl, in Corea del Sud, ad inaugurare, nella giornata di oggi, il tour internazionale del progetto, con l’esposizione delleche altrettanti giovani artisti italiani hanno realizzato ispirandosi adelle principali aziende partecipate dal- si legge nella nota ufficiale - " è un progetto di mecenatismo culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e della Fondazione CDP per sostenere e favorire la realizzazionedi opere d’arte da parte di otto riconosciuti artisti italiani under 35, attraverso l’incontro con otto primarie aziende italiane.Il progetto - curato dal critico d’artei insieme al curatore- si ispira alla mostra “Sculture nella città”, che si è svolta a Spoleto nel 1962 e costituita dalle opere in metallo realizzate nelle officine dell’Italsider da un gruppo di artisti internazionali. E proprio seguendo la stessa suggestione, i curatori di We Love Art hanno invitatodelle ultime generazioni a realizzare un’opera ispirata ai processi produttivi e concettuali di altrettante importanti aziende italiane.Obiettivo rappresentare unarealizzato in sinergia tra pubblico e privato, con l’obiettivo di sviluppare il dialogo e la collaborazione tra creatività artistica e produzione industriale, al fine di raccontare l’impresa italiana all’estero attraverso le opere di artisti emergenti.Nel dettaglio, le imprese e gli artisti coinvolti nell’iniziativa: perLe otto opere realizzate con il contributo dihanno dato vita ad una mostra collettiva che viene inaugurata nella giornata odierna. Si parte oggi da Seul, quindi, l'itinerario espositivo internazionale, realizzato grazie al sostegno e alla collaborazione diAmbasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura, proseguirà a Chongqing, in Cina, dove We Love Art aprirà i battenti il 10 dicembre 2021, per proseguire afino alla conclusione, a giugno