Borse europee deboli. Fiammata dello spread

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Recordati

ENI

Atlantia

Moncler

Banco BPM

BPER

Telecom Italia

Saipem

De' Longhi

Danieli

Salcef Group

Saras

Piaggio

GVS

Cattolica Assicurazioni

Tinexta

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna della debolezza l'ultima seduta delle principali borse europee con gli investitori che guardano ai dati sudei Paesi europei, mentre lo spread torna a salire all'indomani dellae, nonostante le rassicurazioni della presidente, vede avvicinarsi l'aspettativa di un rialzo dei tassi.Sul mercato valutario, l'è in calo (-1,08%) e si attesta su 1,155. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.777,4 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,30%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +123 punti base, con un forte incremento di 10 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento dell'1,13%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,38%.Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05% sul; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il, che chiude la giornata a 29.506 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 2,98 miliardi di euro, con un incremento del 20,89%, rispetto ai precedenti 2,47 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,03 miliardi.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 2,38% all'indomani dei risultati trimestrali Denaro su, che registra un rialzo dell'1,97% nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti di bilancio Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,77%.Buona performance per, +1,47% che ha annunciato ricavi sopra i livelli pre-pandemia nei primi 9 mesi del 2021. Diminuiscono gli incentivi alle fusioni : giù, che ha archiviato la seduta a -7,28% e, che crolla del 6,44%.Sensibili perdite per, in calo del 2,96%.scende del 2,32%.del FTSE MidCap,(+2,42%),(+1,93%),(+1,52%) e(+1,36%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,11%.In apnea, che arretra del 4,18%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,66%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,45%.