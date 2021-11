Prevalgono gli acquisti a Piazza Affari, maglia rosa d'Europa

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Moncler

ENI

Ferrari

Tenaris

Nexi

BPER

Tamburi

Biesse

Mutuionline

Tod's

B.F

Banca MPS

Cattolica Assicurazioni

Sesa

(Teleborsa) -, in pole position rispetto a una pur positiva Europa. Nel frattempo resta senza direzione negli USA l'L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,26%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.790,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,49%.Torna a scendere lo, attestandosi a +132 punti base, con un calo di 3 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all'1,18%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,75%, in luce, con un ampio progresso dello 0,71%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,92%.Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dell'1,23%; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,21% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 29.833 punti.Positivo il(+0,98%); sulla stessa linea, in denaro il(+1,13%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,21 miliardi di euro, in calo del 23,66%, rispetto ai 2,89 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,79 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,54 miliardi.di Milano, troviamo(+2,87%),(+2,76%),(+2,73%) e(+2,70%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,70%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%.Tra i(+3,59%),(+3,52%),(+3,43%) e(+3,40%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,22%.Calo deciso per, che segna un -1,79%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,22%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,83%.