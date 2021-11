CNH Industrial, nuova struttura strategica per lo spin-off di Iveco Group

CNH Industrial

(Teleborsa) -, leader globale nel campo dei capital goods, ha presentato una, che prevede lo spin-off di Iveco Group con l'obiettivo di renderlo un leader nei settori dell'agricoltura e del movimento terra. La riorganizzazione della divisione intende promuove un approccio snello e agile al business e favorisce una maggiore responsabilizzazione, sottolinea la società in una nota."Stiamo mettendo in campo una nuova struttura organizzativa e potenziando il nostro Senior Leadership Team, con l'obiettivo di mettere al centro dell'attenzione i clienti e i concessionari, migliorare la produttività e accelerare la crescita dal punto di vista della redditività - ha dichiarato- Questa nuova strutturae apre la strada a una più chiara responsabilizzazione, di pari passo con la realizzazione delle nostre priorità strategiche e la creazione di valore per i nostri stakeholder".Il CEO supervisiona(GBU), che hanno il compito di promuovere in modo redditizio e sostenibile la crescita delle rispettive attività: per Agriculture c'è Derek Neilson, per Construction Stefano Pampalone e per Financial Services Oddone Incisa. Ci sono poi diverse aree che fanno capo al CEO e sono integrate nelle GBU; esse promuovono la crescita strategica individuando, creando e mettendo in campo tempestivamente soluzioni mirate. Lesono divise in: Nord America; Europa, Medio Oriente & Africa; America Latina; Asia Pacifico. Lesono: Digital & Precision, Technology & Quality, Supply Chain, CNH Industrial Business System. Lesono: Finance, Human Resources e IT.A supporto diretto del CEO e dell'attività di esecuzione delle GBU e delle Corporate Region operano inoltre, a livello globale, alcune: Diversity & Inclusion, Sustainability and Transformation, Legal & Compliance, Corporate Development, Internal Audit, Communications."La nostra nuova struttura semplificata migliorerà i risultati valorizzando e coinvolgendo di più i responsabili della forza vendite,e migliorando la nostra responsabilità nei confronti dei clienti - ha aggiunto Wine - Desidero complimentarmi con tutti i membri dell'SLT per la nomina e ringraziarli per la loro forte leadership. Le loro solide competenze e diversificate esperienze li qualifica come il gruppo chiave per condurci verso il futuro".