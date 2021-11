Pfizer in rally, mercato plaude a revisione stime ricavi da vaccino

Pfizer

società farmaceutica statunitense con sede a New York, fondata nel 1849

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 3,15%, forte dell'annuncio della revisione all'insù delle stime sui ricavi da vaccino per 36 miliardi di dollari nel 2021.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,32%, rispetto a +2% dell').Lo status tecnico diè in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 45,94 USD, mentre il primo supporto è stimato a 43,57. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 48,31.