Confinvest ha chiuso il programma di acquisto di azioni proprie

Confinvest

market dealer di oro fisico da investimento

(Teleborsa) -ha comunicato laavviato in data 30 settembre 2021 in esecuzione della delibera dell'assemblea ordinaria degli azionisti del 29 aprile 2020.Nel periodo compreso tra il 25 e il 29 ottobre inclusi, sono statecomplessivamente, pari allo 0,028% del capitale sociale, al prezzo medio di 2,965 euro per azione, per uncomplessivo pari aAl 29 ottobre, la Società detiene direttamente 6.000 azioni proprie, pari allo 0,085% del capitale sociale.In Borsa, oggi, risultato positivo per ilche lievita dell'1,45%.