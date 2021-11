A Milano sprint di Tenaris dopo i conti

Tenaris

(Teleborsa) - Prepotente rialzo del 4,87% perche ha annunciato di aver chiuso ilcon undi 326 milioni di dollari (contro la perdita di 36 milioni nel terzo trimestre 2020) ein crescita del 73% a 1,75 miliardi.Sulla base dei risultati trimestrali, il board di Tenaris ha proposto la2022. La cedola sarà di 0,13 dollari per azione.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, l'evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 10,33 Euro. Primo supporto a 9,97. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 9,74.