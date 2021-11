Euronext, ricavi 3° trimestre in aumento grazie a contributo Borsa Italiana

Euronext

(Teleborsa) -, la società che controlla le Borse di Amsterdam, Bruxelles, Dublino, Lisbona, Oslo, Parigi e Milano, ha registratopari a 350,6 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021 (+71,2% sullo stesso periodo del 2020, +10,2% a perimetro omogeneo).ha contribuito ai ricavi per 121,1 milioni di euro. L'EBITDA è stato di 203 milioni di euro (+72,4%, +13,7% a perimetro omogeneo), mentre l'è stato di 115,8 milioni di euro (+64,9% sullo stesso periodo di un anno fa).I ricavi dasono cresciuti a 124,2 milioni di euro (+63,6%), trainati principalmente dal consolidamento dei mercati dei capitali di Borsa Italiana, nonché dall'aumento dei volumi di liquidità in combinazione con un forte rendimento. In particolare, i ricavi da trading a reddito fisso sono aumentati a 23,8 milioni di euro, trainati dalla crescita a doppia cifra delle attività di cash trading di MTS. I ricavicrescono a 83,1 milioni di euro (+86,2%), quelli dia 49,8 milioni di euro (+44,3%) e quelli daa 50,8 milioni di euro (+42,1%).I ricavi sono stati "trainati da una crescita organica dei ricavi a doppia cifra, in particolare nelle attività di quotazione, negoziazione e compensazione, e dalla continua buona performance di Borsa Italiana, MTS, CC&G e Monte Titoli", sottolinea il. "L'EBITDA è cresciuto più rapidamente dei ricavi, a 203 milioni di euro, grazie a una forte disciplina dei costi per limitare l'impatto dei costi di integrazione - aggiunge -è aumentato del 18,1% a 1,21 euro per azione come risultato di questa solida performance operativa".Nel trimestre Euronext ha registrato, tra cui 21 IPO di società tecnologiche, e 97 nuovi ETF. Il 9 novembre a Milano sarà presentato il, che include la guidance finanziaria al 2024.