INWIT, utile di 54,6 milioni nel 3° trimestre. Attesi sviluppi positivi da PNRR

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha registratopari a 198,1 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021, in crescita del 6,5% sullo stesso periodo del 2020, grazie al "progressivo impatto delle nuove ospitalità contrattualizzate nei precedenti trimestri". L'è stato di 180,9 milioni di euro (+4,7%), con un margine sui ricavi del 91,3%. L'si attesta a 54,6 milioni di euro, in crescita del 35,7% rispetto allo stesso periodo 2020., con l'incremento dei ricavi del 6% e delle ospitalità del 10% - ha commentato l'- L'ingresso nel segmento delle coperture dedicate stradali e autostradali rappresenta un ulteriore passo di sviluppo delle infrastrutture di INWIT a servizio degli operatori. Continua il nostro impegno per un business sostenibile con upgrade di rating ESG e il riconoscimento nell'indice top 100 D&I di refinitiv, come seconda azienda in Italia e seconda nel settore a livello globale".Ilè pari a 97,1 milioni di euro, in riduzione dello 0,4% rispetto allo stesso periodo 2020, principalmente per impatto del pagamento di oneri finanziari. L'si attesta al 30 settembre 2021 a 4,1 miliardi di euro, di cui circa 1 miliardo di euro riferito alla componente IFRS16. Laè scesa e si attesta a 5,6X (da 5,9X a fine giugno 2021).Nei, i ricavi si attestano a 581,2 milioni di euro +22,8%, l'EBITDA ammonta a 529,8 milioni di euro (+22,5%) e l'utile netto del periodo si attesta a 149,6 milioni di euro, in crescita del 33,7% rispetto allo stesso periodo 2020.Da un punto di vista operativo, nel quarto trimestre del 2021, la società continuerà ad essere focalizzata sulla realizzazione di nuovi siti, sulla crescita delle ospitalità e sullo sviluppo dei ricavi da nuovi servizi. Per quanto riguarda il futuro, INWIT crede cheche sta interessando il ciclo di investimenti digitali, infrastrutturali e tecnologici in Italia (il riferimento è alle risorse del Next Generation EU).