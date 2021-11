Piazza Affari positiva con le borse europee

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

A2A

Moncler

Saipem

DiaSorin

Intesa Sanpaolo

Amplifon

Buzzi Unicem

Alerion Clean Power

Sanlorenzo

ENAV

ERG

Datalogic

Mediaset

Fincantieri

Garofalo Health Care

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee che confermano la buona impostazione dell'avvio, il giorno dopo che laSul mercato valutario, in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,52%. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.781 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,11%.Lomigliora, toccando i +116 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,93%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,58%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,31%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,36%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,39%; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 30.155 punti.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 4,67% confermandosi in pole nel FTSE MIB, grazie alla trimestrale In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,29%.Svettache segna un importante progresso del 2,01%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,58%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,64%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,32%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,64%.di Milano,(+4,84%),(+3,74%),(+3,42%) e(+3,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,06%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,87%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,67%.