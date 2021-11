Brillante Wall Street dopo i segni di forza del mercato del lavoro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Pfizer

Energia

beni industriali

informatica

sanitario

Boeing

American Express

Visa

Walt Disney

Merck

Johnson & Johnson

Tripadvisor

American Airlines

Nvidia

Wynn Resorts

Moderna

Regeneron Pharmaceuticals

Illumina

Citrix Systems

(Teleborsa) -, con ilin aumento dello 0,71%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.711 punti. Guadagni frazionali per il(+0,63%); con analoga direzione, in moderato rialzo l'(+0,62%). A spingere Wall Street sono stati inei settori non agricoli a ottobre negli Stati Uniti . Sulle performance dei titoli delle big farmaceutiche legate alla pandemia incide il fatto che abbia annunciato che il suoè capace di ridurre significativamente l'ospedalizzazione e la morte.(+1,05%),(+1,04%) e(+0,99%) in buona luce sul listino S&P 500. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,06%.del Dow Jones,(+2,65%),(+2,08%),(+1,96%) e(+1,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -9,37%.Calo deciso per, che segna un -1,11%.Tra i(+10,13%),(+4,94%),(+4,57%) e(+4,39%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -19,53%.Affonda, con un ribasso del 4,90%.Crolla, con una flessione del 4,22%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,19%.