Medica, esercitata opzione greenshoe. Collocamento da 22,9 milioni

Medica

(Teleborsa) -, gruppo sbarcato il 3 novembre su Euronext Growth Milan e attivo nel settore biomedicale, ha reso noto che è stataconcessa dagli azionisti Luciano Fecondini e Andrea Bocchi. L'opzione greenshoe, spiega una nota, è stata esercitata per 100.000 azioni ordinarie allo stesso prezzo del collocamento (pari a 27 euro per azione), per un controvalore totale pari a 2,7 milioni di euro.A seguito dell'esercizio dell'opzione greenshoe,, mentre il flottante si attesta al 20,1%. Il fondatore e CEO Luciano Fecondini aveva affermato che le risorse ottenute in fase di IPO apporteranno capacità finanziarie in grado di "accelerare la crescita organica e la crescita per acquisizioni esterne". In particolare, "le acquisizioni saranno mirate" e la società guarda "sia ad aziende distributive per ampliare le aree geografiche di vendita sia ad aziende industriali".