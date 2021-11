Milano prudente insieme ai Listini europei

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Leonardo

Buzzi Unicem

Inwit

Telecom Italia

Nexi

Stellantis

Enel

Salcef Group

Brunello Cucinelli

Unieuro

Tinexta

Cattolica Assicurazioni

doValue

Saras

Juventus

(Teleborsa) -. L'incertezza si ha anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità, con gli investitori che aspettano indicazioni dal, in arrivo in settimana dagli USA.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,157. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.817,4 dollari l'oncia. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,59%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +114 punti base, mostrando un piccolo calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,84%.è stabile, riportando un moderato -0,2%; andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,12%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,21%. Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che si posizionano a 30.461 punti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,98%.Buona performance per, che cresce dell'1,84%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,70% che beneficia dei risultati di bilancio e dell'ok al piano di infrastrutture USA, da parte della camera.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,52%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,11%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,22%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,21%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,80%),(+3,98%),(+3,59%) e(+3,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,17%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,55%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.