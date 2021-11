Wall Street positiva dopo via libera Congresso a piano infrastrutturale

Dow Jones

(Teleborsa) -dopo che il Congresso USA ha approvato ilda circa 1.000 miliardi di dollari. Ilsta mettendo a segno un +0,59%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.715 punti. In moderato rialzo il(+0,23%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,34%).Salgono i titoli di alcuneche beneficeranno del disegno di legge infrastrutturale. Scende Tesla dopo che il CEO ha annunciato che potrebbe vendere il 10% del suo pacchetto di azioni della società. Sul, la giornata è priva di dati significativi. Domani saranno diffusi i dati sui prezzi alla produzione, mentre quelli sui prezzi al consumo.Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,19%),(+1,01%) e(+0,77%). Il settore, con il suo -0,63%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,08%),(+2,20%),(+1,81%) e(+1,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,93%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,11%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,65%.Tra i(+5,22%),(+3,85%),(+3,66%) e(+2,19%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,50%.Seduta drammatica per, che crolla del 4,33%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,94%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,92%.