ABN AMRO considera buyback dopo utile sorprendente nel 3° trimestre

ABN AMRO

(Teleborsa) - La banca olandeseha registrato undi 343 milioni di euro nel terzo trimestre del 2021, rispetto ai 301 milioni di euro dello stesso trimestre dell'anno precedente e ai 147 milioni di euro attesi dal mercato (secondo un consensus fornito dalla società). L'istituto è stato riprivatizzato sei anni fa dopo il salvataggio avvenuto durante la crisi finanziaria del 2008, ma lo Stato olandese possiede ancora il 56% delle azioni."Nonostante la pressione esercitata dai margini sui depositi e dalla ristrutturazione della divisione Corporate & Institutional Banking (CIB), la nostra performance operativa è rimasta solida e le commissioni sono migliorate del 19% (escludendo CIB non core)", ha commentato il, parlando di "" per i tre mesi a settembre."Le svalutazioni hanno mostrato un modesto rilascio netto di 12 milioni di euro poiché il contesto creditizio è rimasto favorevole - ha aggiunto il numero uno della banca - Prevediamo che il costo del rischio per il 2021 sarà intorno allo zero. La nostra posizione patrimoniale rimane molto forte, con un coefficiente CET1 Basilea III del 17,8%. Siamo in undopo l'annuncio dei risultati dell'esercizio 2021".