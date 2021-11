Wall Street in rosso. Inflazione USA da record

Dow Jones

Discovery

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street dopo che i prezzi al consumo negli Stati Uniti , sono saliti, in ottobre toccando l'aumento maggiore dal 1990. E' in rialzo anche l' inflazione in Cina e in Germania Sulle prime rilevazioni, ilsi attesta a 36.276 punti, mentre, al contrario, si muove al ribasso l', che perde lo 0,45%, scambiando a 4.664 punti. In ribasso il(-1,05%); sulla stessa tendenza, in frazionale calo l'(-0,6%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,48%) e(+0,44%). Nel listino, i settori(-1,16%),(-0,88%) e(-0,67%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+1,58%),(+1,29%),(+1,10%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,68%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,63%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,04%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,99%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,18%),(+1,97%),(+1,94%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,40%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,12 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,88%.Sensibili perdite per, in calo del 2,18%.