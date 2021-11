Masi Agricola, ricavi per 45,5 milioni in 9 mesi 2021. Nota anticipo ordini da estero

Masi Agricola

(Teleborsa) -, società quotata nell'Euronext Growth Milan e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, ha registratopari a 45,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 27,7% sullo stesso periodo del 2020 e sostanzialmente in linea con i primi nove mesi del 2019. L'è stato di 8,1 milioni di euro, contro i 3,4 milioni di euro nei nove mesi 2020. L'è pari a 4,1 milioni di euro (6,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020 e 9,3 milioni di euro al 30 settembre 2020).Per quanto riguarda il trend dei, il gruppo evidenzia un incremento dell', che cresce di oltre il 47%, mentre gli altri Paesi europei aumentano del 18%, penalizzati dal canale Duty Free e Travel Retail. Le Americhe aumentano del 20% e il Resto del Mondo più che raddoppia, apportando quasi 1,2 milioni di euro all'incremento complessivo."Guardando all'apertura del quarto trimestre 2021, nel mese di ottobre sia Masi che Canevel hanno conseguito ricavi superiori sia al 2020 che al 2019 - si legge nella nota sui conti - Continua peraltro una componente positiva, la cui dimensione e durata risultano difficilmente stimabili, derivante dall'elevata. La normalizzazione di tale propensione potrebbe pertanto portare a un futuro storno del trend in essere".