Openjobmetis, balzo di ricavi e utile nei 9 mesi 2021

Openjobmetis

(Teleborsa) -, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, ha registratoper 515,3 milioni di euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 39,8% sui primi nove mesi 2020. L'è di 18,9 milioni di euro (+83%), l'EBIT di 13,4 milioni di euro (+135,9%) e l'di 9,5 milioni di euro (+154%). L'è di 38,5 milioni di euro rispetto ai 17,4 milioni di euro al 31 dicembre 2020."Il terzo trimestre del 2021 conferma i positivi risultati raggiunti a giugno, sia in termini di ricavi che di redditività, anche al netto dell'operazione Quanta - afferma l'- Siamo inoltre decisamente soddisfatti della performance dei ricavi nella Ricerca e Selezione, e di Family Care S.r.l. - Agenzia per il Lavoro, che nel periodo cresce di oltre il 30%.e confermiamo la realizzazione di tutte le sinergie nei tempi ipotizzati"."Il momentum particolarmente favorevole alla luce dell'andamento dell’economia e del settore, un utile netto rettificato di circa 10 milioni di euro in nove mesi, insieme alla nuova politica dei dividendi per il triennio 2021-23 che prevede un pay-out ratio tra il 25% e il 50%, consentiranno", ha aggiunto Rasizza.