Borsa, Nice Footwear debutta su AIM il 18 novembre

(Teleborsa) - Nice Footwear, azienda specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di scarpe per il tempo libero e lo sport, ha ricevuto in data odierna dail provvedimento di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei propri warrant su Euronext Growth Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita.Ladelle azioni e dei Warrant è stata fissata perIl collocamento ha registrato una domanda complessiva pari a oltre 14 volte il quantitativo offerto e il prezzo è stato fissato a Euro 10,00 per azione.