Tonica Wall Street. Focus sull'inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

informatica

energia

Home Depot

Nike

Visa

Microsoft

Wal-Mart

Boeing

DOW

Walgreens Boots Alliance

Vodafone

Qualcomm

Bed Bath & Beyond

Tesla Motors

Activision Blizzard

Biogen

Tripadvisor

American Airlines

(Teleborsa) - Wall Street continua la seduta al rialzo in una giornata ricca di dati macroeconomici cruciali che potrebbero meglio contestualizzare l'andamento dell'economia a stelle e strisce. L'attenzione degli investitori resta concentrata sull'azione della Federal Reserve che potrebbe decidere nuove strette se la pressione sui prezzi rimarrà elevata.Tra gli indici statunitensi, ildello 0,52%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.711 punti. Leggermente positivo il(+0,69%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'(+0,52%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,50%),(+0,92%) e(+0,82%).del Dow Jones,(+5,65%),(+2,25%),(+1,25%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,80%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,74%.Tra i(+4,79%),(+3,77%),(+3,59%) e(+3,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,49%.Affonda, con un ribasso del 3,34%.Crolla, con una flessione del 3,11%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,95%.