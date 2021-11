Lowe's, mercato premia nuova revisione guidance

Lowe's Companies

Lowe's Companies

(Teleborsa) - Balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,82%, premiata dal mercato per aver alzato nuovamente la guidance dopo un terzo trimestre oltre attese."Il nostro slancio è proseguito in questo trimestre, con vendite negli Stati Uniti in aumento di quasi il 34% su base biennale, poiché la nostra strategia Total Home sta risuonando sia con i clienti Pro che con quelli DIY. Nel trimestre, abbiamo guidato una crescita di oltre il 16% in Pro e 25% su Lowes.com. Abbiamo anche fornito l'espansione del margine operativo guidando la produttività attraverso un'esecuzione operativa disciplinata e una gestione dei costi", ha commentato Marvin Ellison, presidente e CEO di Lowe's.Comparando l'andamento del titolo con l', su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,55%, rispetto a +0,17% dell').Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 254,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 245,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 262,9.